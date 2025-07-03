В Самаре дело о нападении на депутата Матвеева дошло до суда

Напомним, в июле прошлого года в Промышленном районе обвиняемые поругались с местными жителями. Конфликт перерос в драку. Находившийся на месте происшествия депутат Михаил Матвеев и его водитель попытались помочь пострадавшим, но подозреваемые напали на них с палкой и кирпичом.