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В Самаре дело о нападении на депутата Матвеева дошло до суда

В Самаре завершили расследование дела о покушении на убийство депутата Матвеева.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева. 19-летних уроженцев соседних республик и 16-летнего самарца обвинили в покушении.

По данным следствия, в зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в статьях о «Покушении на убийство двух лиц», «Умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью», «Хулиганстве, совершенном группой лиц». Сейчас задержанные находятся под стражей, уголовное дело направили в суд.

Напомним, в июле прошлого года в Промышленном районе обвиняемые поругались с местными жителями. Конфликт перерос в драку. Находившийся на месте происшествия депутат Михаил Матвеев и его водитель попытались помочь пострадавшим, но подозреваемые напали на них с палкой и кирпичом.