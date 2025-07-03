Летняя жара до +31 градуса вернется в Самару к 9 июля

Стало известно, когда в Самаре потеплеет. Жарко станет 9 июля 2025 года. Публикуем прогноз погоды на этот день.
В ближайшую среду регион ожидает устойчивая солнечная погода. Утренние часы встретят горожан комфортными +25°C при ясном небе. Легкий юго-западный ветер (3 м/с) и умеренная влажность (60%) создадут приятные условия для начала дня.
К полудню температура резко поднимется до +31°C при сохранении безоблачной погоды. Западный ветер (3 м/с) и снижение влажности до 39% сделают жару более ощутимой. Атмосферное давление будет стабильным (754 мм рт.ст.), что характерно для летнего антициклона.
Вечер принесет незначительное облегчение — столбики термометров покажут +30°C. Сохранится ясная погода и западный ветер (3 м/с) при влажности 42%.
Ночью температура опустится до +22°C. Северо-западный ветер ослабнет до 2 м/с, а влажность повысится до 68%, что создаст комфортные условия для отдыха.
Метеорологи рекомендуют:
— ограничить пребывание на открытом солнце с 12 до 16 часов;
— поддерживать водный баланс;
— использовать солнцезащитные средства;
— уделить особое внимание детям и пожилым людям.
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