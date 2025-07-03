В восьми районах Башкирии зафиксировали сложную демографическую ситуацию

В Башкирии зафиксирована значительная естественная убыль населения. Об этом сообщило издание UfaTime.ru со ссылкой на данные из доклада о санитарно-эпидемическом благополучии республики.
В прошлом году в регионе естественная убыль населения составила 18 246 человек, что соответствует показателю 4,5 на 1 000 жителей. Наиболее сложная демографическая ситуация наблюдается в 50 муниципальных образованиях Башкирии, где показатели превышают среднереспубликанские значения.
Наименее благополучная ситуация в восьми районах — Краснокамский, Бураевский, Ермекеевский, Бижбулякский, Аургазинский, Федоровский, Стерлибашевский и Балтачевский. Здесь коэффициент естественной убыли превышает средний по региону в 2,6−3,2 раза.
Районы, где тоже непростая обстановка, — Миякинский, Куюргазинский, Калтасинский, Бакалинский, Илишевский, Татышлинский, Альшеевский, Шаранский, Гафурийский, Кугарчинский, Янаульский и Мишкинский. Там показатели убыли населения в 2−2,5 раза превышают среднереспубликанские.
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