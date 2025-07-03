Водитель «Лады» вылетел в кювет и погиб на трассе Казань — Пермь

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом смертельном ДТП, которое случилось в Пермском крае накануне. Автомобиль с водителем и пассажиром вылетел с дороги и опрокинулся в Куединском округе. Оба попутчика получили травмы — водитель скончался.