Водитель «Лады» вылетел в кювет и погиб на трассе Казань — Пермь

Водитель «Лады» вылетел в кювет и скончался в ДТП на трассе Казань — Пермь, сообщает Госавтоинспекция Кировской области.
Как рассказывают правоохранители, смертельная авария произошла в Кильмезском районе соседнего региона. Около 21:50 часов вечера 2 июля автомобиль «Лада Калина» двигался по дороге Казань — Пермь. Когда машина проезжала 208-й километр трассы, 59-летний водитель выехал с дороги в кювет.
В момент аварии автомобиль опрокинулся, а мужчина получил травмы и скончался. В областной Госавтоинспекции уточнили, что информация оперативная и имеет предварительный характер.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом смертельном ДТП, которое случилось в Пермском крае накануне. Автомобиль с водителем и пассажиром вылетел с дороги и опрокинулся в Куединском округе. Оба попутчика получили травмы — водитель скончался.