Скрипачка превратила полеты мотыльков в музыкальное произведение

Каждому из 80 обитавших там видов мотыльков был присвоен уникальный звук, который активировался, когда насекомое приземлялось на сенсорный монитор. Получившаяся мелодия стала основой для музыкального произведения. Ее дополнили партиями живых инструментов — скрипки, виолончели, тромбона, фортепиано и синтезаторов. Одним из образов, использованных в пьесе, стал звук по корпусу виолончели, имитирующий мотылька, попавшего в лампу.