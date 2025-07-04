Скрипачка превратила полеты мотыльков в музыкальное произведение

В Великобритании композитор Элли Уилсон представила необычную музыкальную пьесу Moth x Human, созданную в сотрудничестве с Центром экологии и гидрологии и учеными-биологами. Основой для произведения стали реальные данные о полетах ночных мотыльков на охраняемой природной территории Парсонаж-Даун в графстве Уилтшир. О новом произведении написали в The Guardian.
Каждому из 80 обитавших там видов мотыльков был присвоен уникальный звук, который активировался, когда насекомое приземлялось на сенсорный монитор. Получившаяся мелодия стала основой для музыкального произведения. Ее дополнили партиями живых инструментов — скрипки, виолончели, тромбона, фортепиано и синтезаторов. Одним из образов, использованных в пьесе, стал звук по корпусу виолончели, имитирующий мотылька, попавшего в лампу.
«Я хотела, чтобы насекомые сами стали соавторами композиции», — рассказала Уилсон. Финальная часть произведения резко контрастирует с насыщенным началом: она основана на данных с сельскохозяйственного участка, где обитают лишь 19 видов мотыльков. Таким образом, композитор подчеркивает резкое сокращение биоразнообразия.
По мнению Уилсон, музыка способна донести экологическое послание до широкой аудитории гораздо эффективнее сухих научных данных: «Ученые давно пытаются привлечь внимание к вымиранию мотыльков, но цифры не работают. А звук — работает».
Произведение будет исполнено 5 июля в Лондоне в рамках фестиваля New Music Biennial.