Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас появились очереди со стороны Керчи. При этом пробка со стороны Тамани растет кратно. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра, тогда у моста находились три десятка машин. Спустя два часа со стороны Краснодарского края в заторе было уже 122 авто.

«К 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 210 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи скопилось 50 автомобилей», — говорится в сообщении.

На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.