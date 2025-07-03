Губернатор Махонин высказался о детях на питбайках: «Это просто какое-то безумие»

Ранее «ФедералПресс» писал, что в ближайшие дни в Госдуму планируется внести законопроект, предусматривающий обязательное прохождение обучения и получение прав для водителей питбайков. Об этом 3 июля после выездного заседания комитета Госдумы по молодежной политике заявил его председатель Артем Метелев. Также напомним, что в июне детский омбудсмен по Прикамью Светлана Денисова выступила с инициативой запретить в регионе продажу ГСМ подросткам как раз в связи с тем, что они покупают топливо для питбайков и квадроциклов.