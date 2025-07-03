Губернатор Махонин высказался о детях на питбайках: «Это просто какое-то безумие»

«Каждый уже видит, что популярность их (питбайков. — Прим. ред.) растет, и, к сожалению, используют их даже не подростки, а дети дошкольного возраста. Это просто какое-то безумие, когда родители позволяют без присмотра пользоваться этим транспортным средством — мощным и опасным. Дети ездят либо в городских лесах (Пролетарка. Черняевский лесопарк), либо в пригородной зоне», — возмутился Махонин.
И. о. министра территориальной безопасности Пермского края Александр Иванов на заседании правительства отметил, что возросшая популярность питбайков спровоцировала рост количества аварий с их участием: в 2022 году было зарегистрировано девять таких ДТП, а в 2024 году — уже 15. В этих дорожных инцидентах с участием питбайков пострадали 19 человек, а один погиб.
По словам губернатора, зачастую родители руководствуются мнением: «Почему бы и нет? Ребенок же просит». Однако после несчастного случая об этом уже никто не задумывается. Поэтому глава региона поручил правительству разработать план мероприятий по снижению аварийности с участием водителей питбайков.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в ближайшие дни в Госдуму планируется внести законопроект, предусматривающий обязательное прохождение обучения и получение прав для водителей питбайков. Об этом 3 июля после выездного заседания комитета Госдумы по молодежной политике заявил его председатель Артем Метелев. Также напомним, что в июне детский омбудсмен по Прикамью Светлана Денисова выступила с инициативой запретить в регионе продажу ГСМ подросткам как раз в связи с тем, что они покупают топливо для питбайков и квадроциклов.