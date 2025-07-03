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У Ленинградского моста в Омске «оформляют» штраф за ремень

Водители с непристегнутым ремнем безопасности попадаются на камеру фотовидеофиксации.

Источник: SuperOmsk.ru

Жители Омска стали сообщать в соцсетях о получении штрафов за непристегнутый ремень. Как отмечает один из водителей в паблике «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте», такое нарушение, в частности, фиксирует камера в районе Ленинградского моста. Ее точное местоположение автор поста не назвал.

Отметим, неделей ранее в соцсетях появилось сообщение, что непристегнутый ремень безопасности фиксирует камера, расположенная у парка Победы, что неподалеку от Ленинградского моста со стороны Левобережья.

Добавим, штраф за непристегнутый ремень составляет 1500 рублей.