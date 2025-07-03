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Иркутская область входит в топ-10 регионов России по объему экспорта

В прошлом году рост экспорта составил 8%, а продукция поставляется в 73 страны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представитель МИД России в Иркутске Алексей Котельников обсудили развитие международных и внешнеэкономических связей региона. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Для нас крайне важно укреплять международное сотрудничество, особенно в торгово-экономической сфере. Сегодня область взаимодействует с 90 странами, и, несмотря на санкции, внешнеторговый оборот в 2024 году вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом, — подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор также отметил, что по объему экспорта Иркутская область входит в десятку лидеров среди российских регионов. В прошлом году рост экспорта составил 8%, а продукция поставляется в 73 страны.

Ключевым партнером региона остается Китай, на который приходится 79% внешнеторгового оборота. Активно развиваются отношения с Монголией — она входит в топ-10 экономических партнеров области. Среди стран СНГ важную роль играют Узбекистан и Беларусь.

Рост экспорта и торгового оборота стал возможен благодаря совместным усилиям правительства области, бизнеса, институтов развития, торгово-промышленных палат и министерства иностранных дел.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к первому Форуму регионов России и Монголии, взаимодействие с послами дружественных государств, а также проведение 18-го Международного форума торгово-промышленных палат России, Китая и Монголии, который проходит в Иркутске со 2 по 4 июля.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске будут выдавать кредиты на реставрацию объектов культурного наследия.