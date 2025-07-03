Иркутская область входит в топ-10 регионов России по объему экспорта

— Для нас крайне важно укреплять международное сотрудничество, особенно в торгово-экономической сфере. Сегодня область взаимодействует с 90 странами, и, несмотря на санкции, внешнеторговый оборот в 2024 году вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом, — подчеркнул Игорь Кобзев.