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С 1 августа в Хабаровске изменят движение автобуса № 107у

Количество социально ориентированных направлений увеличат по поручению губернатора.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа в Хабаровске начнет действовать обновленный маршрут автобуса № 107у. Его движение изменится по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Нововведение связано с расширением количества социально ориентированных маршрутов, где тарифы регулируются государством. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Автобус начнет курсировать от улицы Быстринской. Далее он будет следовать по улицам Воронежской, Серышева, Калинина, Пионерской и Павла Морозова. Конечная остановка — улица Мостовая в селе Краснореченское.

В данный момент ведутся конкурсные процедуры для определения перевозчика. После их завершения будут объявлены конкретные тарифы.