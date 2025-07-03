С 1 августа в Хабаровске изменят движение автобуса № 107у

С 1 августа в Хабаровске начнет действовать обновленный маршрут автобуса № 107у. Его движение изменится по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Нововведение связано с расширением количества социально ориентированных маршрутов, где тарифы регулируются государством. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Автобус начнет курсировать от улицы Быстринской. Далее он будет следовать по улицам Воронежской, Серышева, Калинина, Пионерской и Павла Морозова. Конечная остановка — улица Мостовая в селе Краснореченское.
В данный момент ведутся конкурсные процедуры для определения перевозчика. После их завершения будут объявлены конкретные тарифы.