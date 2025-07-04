Пенсионерка из США переехала на круизный лайнер на 15 лет

77-летняя американка Шэрон Лейн отправилась в, возможно, самое продолжительное морское путешествие в своей жизни — она переехала жить на круизный лайнер Villa Vie Odyssey, где планирует провести как минимум 15 лет. О интересном путешествии написали в Mirror.
Вдохновившись идеей о жизни в путешествии, Шэрон продала все имущество, вложила накопления в покупку каюты и в сентябре 2024 года поднялась на борт, когда судно зашло в ее родной Сан-Диего. С тех пор ее новый дом — комната на лайнере, который курсирует по всему миру, заходя в порты разных стран.
Villa Vie Odyssey — не типичный круизный корабль. Это судно с концепцией долговременного проживания: большинство пассажиров здесь — постоянные обитатели, подписавшиеся на многолетнее плавание. Предполагаемый срок службы лайнера составляет 15 лет, и на это же рассчитана программа проживания.
«Я купила каюту, живу в ней — и все. Конца у этой истории нет», — рассказала Шэрон журналистам. Помимо возможности каждый день просыпаться в новом уголке мира, ее привлек и круг общения. По словам CEO Villa Vie Residences Микаэля Петтерсона, среди пассажиров — лауреат Нобелевской премии мира, экс-глава администрации Белого дома, астронавт, а также врачи и ученые.
Минимальная стоимость жизни на борту — от 129 тысяч долларов за внутреннюю каюту (чуть больше 10 миллионов рублей), плюс ежемесячный взнос — 2000 долларов при двухместном размещении и 3000 долларов при одиночном (соответственно от 150 000 до 230 000 рублей). Таким образом, одинокий путешественник за 15 лет заплатит почти 548 тысяч долларов (больше 40 миллионов рублей) только за проживание.
В эту сумму входят питание, безалкогольные напитки, алкоголь за ужином, Wi-Fi, медицинская помощь, круглосуточный рум-сервис, еженедельная уборка и стирка дважды в месяц. На борту еще есть свободные каюты — так что мечта сбежать в вечное путешествие вполне достижима. Если, конечно, позволяет бюджет.