Пенсионерка из США переехала на круизный лайнер на 15 лет

Вдохновившись идеей о жизни в путешествии, Шэрон продала все имущество, вложила накопления в покупку каюты и в сентябре 2024 года поднялась на борт, когда судно зашло в ее родной Сан-Диего. С тех пор ее новый дом — комната на лайнере, который курсирует по всему миру, заходя в порты разных стран.