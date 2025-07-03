Прокуратура выявила факты продажи ответов ЕГЭ в Краснодарском крае

Подобные нарушения были зафиксированы и в Ростовской области, где также проводится расследование. Генеральная прокуратура России совместно с региональными ведомствами Москвы, Краснодарского края, Московской и Ростовской областей направила иски в суды с требованием признать распространение таких данных запрещённым.



Генпрокурор Игорь Краснов подчеркнул важность защиты прав школьников и отметил, что государственная итоговая аттестация — ключевой этап в жизни каждого выпускника. Внимание уделяется и восстановлению справедливости для тех, кто пострадал от ошибок при проведении экзаменов.



Прокуратура продолжит контролировать ситуацию и принимать меры для обеспечения честности и прозрачности экзаменационной кампании.

