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Прокуратура выявила факты продажи ответов ЕГЭ в Краснодарском крае

Прокуратура Краснодарского края начала проверку после выявления фактов незаконной продажи экзаменационных материалов и ответов на ЕГЭ. Правоохранители активно ищут причастных к распространению этих заданий и ведут работу по блокировке информации о продаже.

Источник: Новая Кубань

Подобные нарушения были зафиксированы и в Ростовской области, где также проводится расследование. Генеральная прокуратура России совместно с региональными ведомствами Москвы, Краснодарского края, Московской и Ростовской областей направила иски в суды с требованием признать распространение таких данных запрещённым.

Генпрокурор Игорь Краснов подчеркнул важность защиты прав школьников и отметил, что государственная итоговая аттестация — ключевой этап в жизни каждого выпускника. Внимание уделяется и восстановлению справедливости для тех, кто пострадал от ошибок при проведении экзаменов.

Прокуратура продолжит контролировать ситуацию и принимать меры для обеспечения честности и прозрачности экзаменационной кампании.

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