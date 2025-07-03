Пациент с ножом и газовым баллончиком напал на врачей ГКБ № 8 в Иркутске

Mash также сообщил, что Алексей Блинников не в первый раз проявил агрессию к медикам. Врачам той же ГКБ № 8 уже приходилось вызывать полицию из-за «жуткой истерики Алексея». После той самой принудительной госпитализации врачи решили, что пациент не опасен, и отпустили его домой. На Блинникова тогда завели только административное дело. После этого инцидента он, по данным Mash, написал «десятки жалоб во все инстанции — от районной прокуратуры до Минздрава». 3 июля он пришел в ГКБ с очередными жалобами.