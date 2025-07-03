Минчане могут узнать о прибытии транспорта по бесплатному номеру 488. Подробности озвучила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, передает агентство «Минск-Новости».
Лазаревич обратила внимание, что предприятие «Минсктранс» запустило названную услугу для удобства пассажиров и качестве альтернативы информационным табло, которые установлены на остановках.
По словам заместителя председателя Мингорисполкома, услуга доступна по короткому номеру 488 через операторов А1, МТС, БЕСТ (life:). Надежда Лазаревич подчеркнула, что звонок бесплатный.
Так, минчане, позвонив по указанному роботу и сказав роботу после сигнала код остановки, смогут получить голосовую информацию о времени, когда приедут автобусы, троллейбусы, трамваи в режиме реального времени. Что касается кода остановки, что он пятизначный и находится на информационной табличке с расписанием движения транспорта рядом с QR-кодом в строке для USSD-запроса.
Тем временем «Минсктранс» сказал, что школьники могут ездить бесплатно в транспорте круглый год, но есть исключение.
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