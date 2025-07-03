Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчане могут узнать о прибытии транспорта по бесплатному номеру 488

Бесплатный номер заработал в Минске, чтобы узнать о прибытии транспорта на остановку.

Источник: Комсомольская правда

Минчане могут узнать о прибытии транспорта по бесплатному номеру 488. Подробности озвучила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, передает агентство «Минск-Новости».

Лазаревич обратила внимание, что предприятие «Минсктранс» запустило названную услугу для удобства пассажиров и качестве альтернативы информационным табло, которые установлены на остановках.

По словам заместителя председателя Мингорисполкома, услуга доступна по короткому номеру 488 через операторов А1, МТС, БЕСТ (life:). Надежда Лазаревич подчеркнула, что звонок бесплатный.

Так, минчане, позвонив по указанному роботу и сказав роботу после сигнала код остановки, смогут получить голосовую информацию о времени, когда приедут автобусы, троллейбусы, трамваи в режиме реального времени. Что касается кода остановки, что он пятизначный и находится на информационной табличке с расписанием движения транспорта рядом с QR-кодом в строке для USSD-запроса.

Тем временем «Минсктранс» сказал, что школьники могут ездить бесплатно в транспорте круглый год, но есть исключение.

Ранее Мингорсовет увеличил доплаты к пенсии некоторым минчанам.

Кстати, мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси.

А еще мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2025 году.