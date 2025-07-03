Минчане могут узнать о прибытии транспорта по бесплатному номеру 488

Так, минчане, позвонив по указанному роботу и сказав роботу после сигнала код остановки, смогут получить голосовую информацию о времени, когда приедут автобусы, троллейбусы, трамваи в режиме реального времени. Что касается кода остановки, что он пятизначный и находится на информационной табличке с расписанием движения транспорта рядом с QR-кодом в строке для USSD-запроса.