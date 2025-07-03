Из омских аптек исчезают препараты экстренной контрацепции

«Гинепристон» включили в список предметно-количественного учёта потому, что препарат в большой дозировке применяется для медикаментозного аборта. Препараты в большой дозировке и раньше нельзя было продавать, но теперь есть строгий учёт на всех этапах движения — от склада до больницы. Они всегда тем или иным образом доходили до свободного рынка и использовались для прерывания беременности. Сейчас этот канал полностью заблокирован, рассказал руководитель аптечной сети «Биомедсервис» Олег Мирошник.