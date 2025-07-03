Из омских аптек исчезают препараты экстренной контрацепции

В омских аптеках больше не продают препараты экстренной контрацепции «Женале» и «Гинепристон». Об их отсутствии РБК Омск сообщили сотрудники сетей «Семейная», «Фармакопейка», «АптекаПлюс» и других; данные Центра контроля качества лекарственных средств это подтверждают. Альтернативные средства экстренной контрацепции в городе всё-таки есть.
«Гинепристон» включили в список предметно-количественного учёта потому, что препарат в большой дозировке применяется для медикаментозного аборта. Препараты в большой дозировке и раньше нельзя было продавать, но теперь есть строгий учёт на всех этапах движения — от склада до больницы. Они всегда тем или иным образом доходили до свободного рынка и использовались для прерывания беременности. Сейчас этот канал полностью заблокирован, рассказал руководитель аптечной сети «Биомедсервис» Олег Мирошник.
По его словам, «Женале» и «Гинепристон» будут находиться под предметно-количественным учётом пять лет. Из-за этого медикаментозный аборт стало сложнее сделать, что, как пояснил Мирошник, должно «повысить рождаемость в стране».
В 2023 году Минздрав уже ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности: в тот же перечень попали «Мизопростол» и «Мифепристон».