В Челябинске продажа билетов на новогоднего «Щелкунчика» началась в июле

Челябинский театр оперы и балета раньше обычного начал продажу билетов на новогоднюю постановку балета «Щелкунчик». До этого билеты на праздничные спектакли появлялись в афише осенью, но в этом году их начали продавать уже в июле.
Первый показ «Щелкунчика» пройдет 21 декабря, а последний — 5 января. Стоимость билетов начинается от 800 рублей — на бельэтаже, на балконе — от 1 500 рублей, а вот партерных рядах — от 6 000 рублей до 13 000 рублей.
Это будет вторая зима, когда театр представит «Щелкунчика» в новой версии. Постановку подготовила прима и хореограф Татьяна Предеина. Балет был полностью переработан: обновлена хореография, добавлены новые сцены и персонажи.