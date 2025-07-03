Виталий Хоценко сообщил о ходе строительства нового корпуса КМХЦ в Омске

Как сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, на сегодняшний день на строительной площадке по улице Булатова сформированы подземная и наземная части системы кислородопровода, завершен монтаж кислородной станции. Все этажи нового корпуса будут обеспечены кислородом, включая операционные блоки и палаты. Архитектурный облик здания уже проявляется: видны закругленные углы и высокие потолки будущих помещений.