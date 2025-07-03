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Виталий Хоценко сообщил о ходе строительства нового корпуса КМХЦ в Омске

По словам губернатора, у операционного корпуса КМХЦ на улице Булатова началось возведение третьего этажа.

Источник: Министерство строительства Омской области

В Омске продолжается строительство операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра. Губернатор Виталий Хоценко держит реализацию проекта на личном контроле. В четверг, 3 июля 2025 года, глава региона отметил активное продвижение работ на объекте.

«Строители приступили к возведению 3-го этажа здания. Всего по проекту будет 7 этажей общей площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Работы на объекте ведутся без выходных. Ввести корпус в эксплуатацию планируем в 2026 году», — заявил Виталий Хоценко.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, на сегодняшний день на строительной площадке по улице Булатова сформированы подземная и наземная части системы кислородопровода, завершен монтаж кислородной станции. Все этажи нового корпуса будут обеспечены кислородом, включая операционные блоки и палаты. Архитектурный облик здания уже проявляется: видны закругленные углы и высокие потолки будущих помещений.

Отметим, что проект современного медицинского объекта разработан специалистами компаний «Омскпроект» и «АДМ». Генеральным подрядчиком выступает ООО «КварталСтрой». Сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году.