Бизнес-центр на 3 тыс. рабочих мест появится в Ново-Переделкино

«На двух первых этажах запроектированы помещения под ретейл, кафе и рестораны. Офисы займут 20,5 тыс. кв. м. Для перемещения по зданию застройщик установит шесть скоростных лифтов, включая два грузопассажирских. Один из них обеспечит связь с подземным паркингом», — приводятся в материале слова руководителя департамента Владислава Овчинского.
Бизнес-центр расположится в непосредственной близости от Боровского шоссе и в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Новопеределкино».
Каждый этап возведения жилого комплекса проходит под контролем комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
«В ходе первой выездной проверки инспекторы комитета оценили организацию стройплощадки и соответствие выполненного объема земляных работ требованиям проектной документации. Всего будет построено пять жилых корпусов на 1 тыс. 692 квартиры и бизнес-центр с общим стилобатом и подземной частью. Жилые башни высотой 30−31 этаж будут соединены на уровне крыши пешеходным мостом. Общая площадь комплекса составит почти 137 тыс. кв. м», — цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.
На первом этаже делового центра разместится общественная торговая зона с ресторанами, которая создаст комфортную среду для деловых встреч и отдыха, а также столовая и сервисный ретейл для резидентов.