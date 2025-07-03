Бизнес-центр на 3 тыс. рабочих мест появится в Ново-Переделкино

«На двух первых этажах запроектированы помещения под ретейл, кафе и рестораны. Офисы займут 20,5 тыс. кв. м. Для перемещения по зданию застройщик установит шесть скоростных лифтов, включая два грузопассажирских. Один из них обеспечит связь с подземным паркингом», — приводятся в материале слова руководителя департамента Владислава Овчинского.