Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-игрок СКА Сушинский поздравил «Ладу» с переходом в Западную конференцию КХЛ

Чемпион мира, заслуженный мастер спорта подчеркнул: смена «прописки» позволит тольяттинцам сэкономить на переездах.

Чемпион мира, заслуженный мастер спорта подчеркнул: смена «прописки» позволит тольяттинцам сэкономить на переездах.

«Автозаводцы» на Западе КХЛ со 2 июля. Перестановка может быть связана с уходом подмосковного «Витязя» из лиги. У клуба были финансовые трудности. Теперь в каждой конференции по 11 клубов.

«Поздравляю “Ладу” с переводом, сэкономят на переездах. Для команды это положительное событие, не так далеко летать будут, логистика легче. Не знаю, появятся ли шансы на выход в плей-офф. Пришло новое руководство, которое собирает новую команду», — заявил Максим Сушинский «Совспорту».

Ранее состав волжан пополнил двухкратный обладатель Кубка Гагарина Александр Хохлачев.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.