Экс-игрок СКА Сушинский поздравил «Ладу» с переходом в Западную конференцию КХЛ

Чемпион мира, заслуженный мастер спорта подчеркнул: смена «прописки» позволит тольяттинцам сэкономить на переездах.
«Автозаводцы» на Западе КХЛ со 2 июля. Перестановка может быть связана с уходом подмосковного «Витязя» из лиги. У клуба были финансовые трудности. Теперь в каждой конференции по 11 клубов.
«Поздравляю “Ладу” с переводом, сэкономят на переездах. Для команды это положительное событие, не так далеко летать будут, логистика легче. Не знаю, появятся ли шансы на выход в плей-офф. Пришло новое руководство, которое собирает новую команду», — заявил Максим Сушинский «Совспорту».
Ранее состав волжан пополнил двухкратный обладатель Кубка Гагарина Александр Хохлачев.
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