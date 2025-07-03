В Иркутской области открыт второй путь на Байкало-Амурской магистрали

3 июля в рамках модернизации инфраструктуры на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) запущено движение поездов по второму главному пути в Иркутской области на участке Умбелла — Калакачан. Работы велись в рекордные сроки — рельсы укладывали со скоростью до 500 метров в час, за что перегон получил неофициальный статус «рекордсмена».
— Развитие инфраструктуры позволит везти больше грузов в порты Дальнего Востока, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
На перегоне, проходящем вдоль реки Юхтея на линии Лена — Таксимо, было уложено 9,7 км нового пути и проложено 54 км сетей связи. Также построено шесть железобетонных мостов и восемь водопропускных труб.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из Прибайкальского национального парка вывезли более 800 тонн отходов.