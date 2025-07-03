В Иркутской области открыт второй путь на Байкало-Амурской магистрали

3 июля в рамках модернизации инфраструктуры на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) запущено движение поездов по второму главному пути в Иркутской области на участке Умбелла — Калакачан. Работы велись в рекордные сроки — рельсы укладывали со скоростью до 500 метров в час, за что перегон получил неофициальный статус «рекордсмена».