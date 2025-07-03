Омичам назвали цены на кремацию в первом в регионе крематории

«Предварительно стоимость кремации составит от 19 до 26 тысяч рублей, в зависимости от объема дополнительных услуг: урны, проведение прощания, оформление документов, и роста цен на коммунальные услуги», — заявил Сулоев в интервью «Омск-информу».