Омичам назвали цены на кремацию в первом в регионе крематории

Директор первого в Омской области крематория, который возвела под Омском компания «Помощь», назвал предварительную стоимость огненного погребения. По словам руководителя ООО Алексея Сулоева, кремация усопшего обойдется значительно дешевле традиционных похорон.
«Предварительно стоимость кремации составит от 19 до 26 тысяч рублей, в зависимости от объема дополнительных услуг: урны, проведение прощания, оформление документов, и роста цен на коммунальные услуги», — заявил Сулоев в интервью «Омск-информу».
По словам руководителя учреждения, традиционное погребение обходится сейчас в Омске в 50 —100 тысяч рублей.
Напомним, ООО «Помощь» возвело крематорий в Надеждинском сельском поселении Омской области, к концу года крематорий планируется запустить в эксплуатацию.
Второй крематорий на границе ЛАО и Омского района собралась построить компания «Возобновляемые ресурсы».