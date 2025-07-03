Жители Перми на месяц остались без горячей воды из-за дефектов сетей

Жители Перми на месяц остались без горячего водоснабжение из-за дефектов сетей, сообщил perm.aif.ru один из жильцов дома.
О проблемах с подачей воды в многоквартирном доме пермяк Иван рассказал 3 июля. По словам молодого человека, в доме № 3 по улице Народовольческой уже на протяжении месяца отсутствует горячее водоснабжение. Первое отключение произошло 4 июня — тогда подачу ГВС ограничили на две недели для гидравлических испытаний.
Тем не менее, когда обозначенный срок закончился, на дверях подъездов появились новые объявления, в которых дату подачи сместили на 27 июня. Несмотря на это, горячее водоснабжение так и не появилось.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о проблемах с подачей воды в ресурсоснабжающей организации «Т Плюс». В компании прокомментировали инцидент и назвали причину, по которой подключение горячей воды затянулось.
«В настоящее время в микрорайоне Островский Свердловского района Перми проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/26. К сожалению, сроки проведения работ были увеличены», — рассказали perm.aif.ru в «Т Плюс».
Компания также уточнила, что во время испытаний специалисты нашли множество дефектов и сейчас продолжают устранять их. Вернуть горячую воду в дома планируют 7 июля 2025 года. В организации отметили, что понимают важность коммунального ресурса и прикладывают все усилия, чтобы оперативно завершить работы.