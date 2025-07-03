Жители Перми на месяц остались без горячей воды из-за дефектов сетей

Компания также уточнила, что во время испытаний специалисты нашли множество дефектов и сейчас продолжают устранять их. Вернуть горячую воду в дома планируют 7 июля 2025 года. В организации отметили, что понимают важность коммунального ресурса и прикладывают все усилия, чтобы оперативно завершить работы.