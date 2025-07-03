За волгоградскими водителями проследят 48 новых камер и 36 детекторов

— Сейчас проводится работа по обследованию участков для установки оборудования, заключаются договора на технологическое присоединение к сетям электропитания, производится разводка кабелей и линий связи, установка оборудования. Одновременно с этим осуществлена поставка программного обеспечения, — рассказали в пресс-службе облкомдортранса.