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В Крыму 140 пьяных водителей поймали по «наводке»: неравнодушные граждане стали чаще звонить в ГАИ

В Крыму 140 пьяных водителей задержали благодаря звонкам на горячую линию.

В Крыму усиленно борются с пьянством за рулем — основной причиной ДТП.

«140 нетрезвых водителей выявили благодаря звонкам на нашу горячую линию», — отметил начальник управления Госавтоинспекции МВД по РК Анатолий Борисенко, добавив, что неравнодушных граждан стало больше.

На долю автолюбителей в состоянии алкогольного опьянения приходится значительная часть аварий, в которых гибнут и получают увечья взрослые и дети.

В топ-3 причин ДТП входят выезд на встречную полосу, нарушение ПДД на перекрестке и управление машиной в нетрезвом виде. Много аварий происходит и по вине пешеходов.

Напоминаем, что в регионе увеличили количество ДПС на самых оживленных трассах.