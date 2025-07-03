В Крыму 140 пьяных водителей поймали по «наводке»: неравнодушные граждане стали чаще звонить в ГАИ

В Крыму усиленно борются с пьянством за рулем — основной причиной ДТП.
«140 нетрезвых водителей выявили благодаря звонкам на нашу горячую линию», — отметил начальник управления Госавтоинспекции МВД по РК Анатолий Борисенко, добавив, что неравнодушных граждан стало больше.
На долю автолюбителей в состоянии алкогольного опьянения приходится значительная часть аварий, в которых гибнут и получают увечья взрослые и дети.
В топ-3 причин ДТП входят выезд на встречную полосу, нарушение ПДД на перекрестке и управление машиной в нетрезвом виде. Много аварий происходит и по вине пешеходов.
Напоминаем, что в регионе увеличили количество ДПС на самых оживленных трассах.