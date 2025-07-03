День семьи, любви и верности 2025: красивые картинки и открытки с поздравлениями

Не забудьте поздравить своих родственников и близких людей с этим семейным праздником и отправьте им красочные открытки с поздравлениями в День семьи, который празднуется в нашей стране 8 июля.
День семьи, любви и верности — праздник, посвящённый сохранению традиционных семейных ценностей и укреплению семьи. Он отмечается в России 8 июля. Праздник учредили в 2008 году по инициативе общественных и религиозных организаций. За несколько лет до этого День семьи стали отмечать в Муроме, после чего праздник получил уже статус государственного в 2022 году.
Дата выбрана не случайно. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семейного счастья и верности. Их история восходит к XIII веку. Они прожили в браке, полном взаимной любви и преданности, несмотря на трудности и испытания. Их пример в России считается идеалом супружеской верности и семейного счастья.
В этот день многие стараются уделить особое внимание близким, проявить заботу и отправить им частичку душевного тепла. На этой странице мы подготовили для вас красивые картинки и открытки с поздравлениями ко Дню семьи, любви и верности. Вы можете скачать их бесплатно и отправить самым близким и родным вам людям по WhatsApp или Телеграму, а также во Вконтакте, Одноклассниках и других социальных сетях и мессенджерах.
Праздничные открытки ко Дню семьи, любви и верности:
Кстати, символом праздника является ромашка — цветок, который олицетворяет чистоту, искренность и тепло домашнего очага. Она не только украшает праздничные мероприятия, но и изображена на реверсе медали «За любовь и верность» с ликами святых Петра и Февронии. Эта награда вручается семьям, прожившим в браке не менее 25 лет и сохранившим взаимное уважение и поддержку. В России подобные семьи традиционно чествуют, подчеркивая важность семейных устоев для общества.
Для россиян День семьи — повод вспомнить о важности близких отношений, поддержать традиции и укрепить семейные связи. Этот праздник напоминает, что любовь и верность — основа не только семьи, но и общества в целом.