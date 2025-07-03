Мужчина выплатил 1,8 млн рублей за поджог дома жительницы Ставропольского района

Для этого судебные приставы Ставропольского района в рамках исполнительного производства арестовали счета и имущество виновника, а также запретили покидать Россию. Но он всё ещё отказывался выплачивать компенсацию, поэтому от него потребовали выплатить штраф в виде исполнительного сбора.