Мужчина выплатил 1,8 млн рублей за поджог дома жительницы Ставропольского района

В Ставропольском районе Самарской области мужчина поджог дом местной жительницы, к которой испытывал личную неприязнь. После инцидента женщина через суд требовала взыскать с поджигателя 1,8 млн рублей.
Для этого судебные приставы Ставропольского района в рамках исполнительного производства арестовали счета и имущество виновника, а также запретили покидать Россию. Но он всё ещё отказывался выплачивать компенсацию, поэтому от него потребовали выплатить штраф в виде исполнительного сбора.
В конце концов, мужчина полностью выплатил компенсацию за причинённый ущерб.
В одном из наших ранних материалов мы сообщали о том, что судебные приставы совместно с полицией взыскали с самарских должников более 1 млн рублей.
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