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В Хабаровске зафиксированы массовые отключения света из-за непогоды

В Хабаровске из-за сильного шторма часть домов осталась без электроснабжения.

Источник: AP 2024

Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук в Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 3 июля, над городом прошёл мощный ливень с порывами ветра до 20 м/с. В результате стихии в ряде районов были зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Пострадали посёлок Горького, Индустриальный район, микрорайоны МЖК, Амуркабель и район Красного Яра.

Наиболее значительные отключения произошли в зоне ответственности Амурского сетевого района — без света остались почти 200 жилых домов. Света нет в многоквартирных домах на улицах Салтыкова-Щедрина, Санаторная и Уборевича. Частичные отключения зафиксированы также на улицах Индустриальной и Краснореченской.

Специалисты Горэлектросети проводят восстановительные работы. По словам мэра, последствия непогоды устраняются в оперативном режиме.