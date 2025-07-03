В Хабаровске зафиксированы массовые отключения света из-за непогоды

Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук в Telegram-канале.
Напомним, сегодня, 3 июля, над городом прошёл мощный ливень с порывами ветра до 20 м/с. В результате стихии в ряде районов были зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Пострадали посёлок Горького, Индустриальный район, микрорайоны МЖК, Амуркабель и район Красного Яра.
Наиболее значительные отключения произошли в зоне ответственности Амурского сетевого района — без света остались почти 200 жилых домов. Света нет в многоквартирных домах на улицах Салтыкова-Щедрина, Санаторная и Уборевича. Частичные отключения зафиксированы также на улицах Индустриальной и Краснореченской.
Специалисты Горэлектросети проводят восстановительные работы. По словам мэра, последствия непогоды устраняются в оперативном режиме.