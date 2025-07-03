В Хабаровске зафиксированы массовые отключения света из-за непогоды

Наиболее значительные отключения произошли в зоне ответственности Амурского сетевого района — без света остались почти 200 жилых домов. Света нет в многоквартирных домах на улицах Салтыкова-Щедрина, Санаторная и Уборевича. Частичные отключения зафиксированы также на улицах Индустриальной и Краснореченской.