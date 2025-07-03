Дроны и видеокамеры обеспечат безопасность на побережье Алаколя

Для контроля за порядком на побережье с 5 июня на территории сел Акши и Коктума Алакольского района задействованы сотрудники полиции. В планах — установка 44 видеокамер в селе Акши и 9 камер в селе Коктума, которые будут подключены к опорному пункту для круглосуточного мониторинга. Также активно используется патрулирование с помощью дронов, которые помогают выявлять нарушения, такие как распитие алкоголя в общественных местах или незаконная торговля. Информация о нарушениях сразу передается участковым инспекторам для принятия соответствующих мер.