Белорусы наблюдали серебристые облака 3 июля над Минском, Гродно и Могилевом

Отмечается, что серебристые облака формируются на границе с космосом на высоте 80 километров. Они видны в июне и июле в полосе от 45 градусов до 70 градусов северной широты. Согласно данным, в образовании указанных облаков участвует метеорная пыль. Именно на ней происходит конденсация влаги, формирование облаков из кристаллов воды на высоте в 10 раз выше обычных тропосферных облаков. Увидеть их возможно лишь в темное время суток.