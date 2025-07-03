Блогер устроил вечеринку в Подмосковье со 100 белыми медведями

В Красногорске прошла одна из самых ярких и дорогих частных вечеринок этого лета — блогер Exile (Илья Яцкевич) отметил 27-й день рождения с размахом. Специально для праздника его девушка арендовала особняк за полмиллиона рублей за ночь и заказала около 100 аниматоров в костюмах белых медведей — почти весь доступный рынок Москвы. Подробности вечеринки выяснили в StarHit.
Медведи исполняли ставший традиционным танец под трек «Я как Федерико Феллини…», сопровождая гостей и создавая атмосферу вирусного шоу. Аниматоров привозили автобусами, что придало празднику масштабы, сравнимые с музыкальными фестивалями.
Среди гостей оказались звезды стриминга и YouTube: Бустер, Кореш, Андрей Кокошка, Парадеевич, Limba и другие. Бустер приехал на Lamborghini Urus за 37 миллионов рублей. Общая стоимость автомобилей, припаркованных у особняка, по данным журналистов, составила около 150 миллионов рублей. В числе машин — Mercedes-AMG GT 63, Mercedes-Benz G63 AMG, BMW M3 и другие модели премиум-класса.
Exile известен своими масштабными видео и шоу на YouTube, где его аудитория превышает 5,6 миллиона человек. Он часто снимает ролики в духе американского блогера MrBeast — с щедрыми подарками, масштабными челленджами и участием известных гостей.