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Блогер устроил вечеринку в Подмосковье со 100 белыми медведями

Подмосковье стало площадкой для одной из самых громких вечеринок сезона — блогер Exile отметил 27-летие в компании сотни аниматоров в костюмах медведей и десятков звезд YouTube.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

В Красногорске прошла одна из самых ярких и дорогих частных вечеринок этого лета — блогер Exile (Илья Яцкевич) отметил 27-й день рождения с размахом. Специально для праздника его девушка арендовала особняк за полмиллиона рублей за ночь и заказала около 100 аниматоров в костюмах белых медведей — почти весь доступный рынок Москвы. Подробности вечеринки выяснили в StarHit.

Медведи исполняли ставший традиционным танец под трек «Я как Федерико Феллини…», сопровождая гостей и создавая атмосферу вирусного шоу. Аниматоров привозили автобусами, что придало празднику масштабы, сравнимые с музыкальными фестивалями.

Среди гостей оказались звезды стриминга и YouTube: Бустер, Кореш, Андрей Кокошка, Парадеевич, Limba и другие. Бустер приехал на Lamborghini Urus за 37 миллионов рублей. Общая стоимость автомобилей, припаркованных у особняка, по данным журналистов, составила около 150 миллионов рублей. В числе машин — Mercedes-AMG GT 63, Mercedes-Benz G63 AMG, BMW M3 и другие модели премиум-класса.

Exile известен своими масштабными видео и шоу на YouTube, где его аудитория превышает 5,6 миллиона человек. Он часто снимает ролики в духе американского блогера MrBeast — с щедрыми подарками, масштабными челленджами и участием известных гостей.