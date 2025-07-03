Блогер устроил вечеринку в Подмосковье со 100 белыми медведями

В Красногорске прошла одна из самых ярких и дорогих частных вечеринок этого лета — блогер Exile (Илья Яцкевич) отметил 27-й день рождения с размахом. Специально для праздника его девушка арендовала особняк за полмиллиона рублей за ночь и заказала около 100 аниматоров в костюмах белых медведей — почти весь доступный рынок Москвы. Подробности вечеринки выяснили в StarHit.