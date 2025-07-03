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Нижегородцы жалуются на неработающие пункты выдачи заказов

Проблемы с мобильным интернетом мешают повседневной жизни нижегородцев.

Источник: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Отсутствие связи, которое спровоцировало проблемы с использованием мобильных банков и безналичной оплатой, повлияло и на работу популярных маркетплейсов. Житель микрорайона Щербинки пожаловался, что не может получить свой заказ из-за закрытых ПВЗ.

«Говорят: “Мы ничего не можем сделать без мобильного интернета и через неделю невостребованный заказ автоматом отменится”», — отмечает нижегородец.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в заречной части города. При этом пункты, которые не попадают в зону ограничений, или те, в которых проведен Wi-Fi, работают в штатном режиме.

Редакция НИА «Нижний Новгород» направила официальные запросы нескольким крупным маркетплейсам с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, ограничения работы мобильной связи в Нижнем Новгороде связаны с усилением мер безопасности от возможных атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий оценил возможность создания бесплатных точек Wi-Fi в Нижнем Новгороде.