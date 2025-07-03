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В самарском аэропорту «Курумоч» полностью сняли ограничения на полеты 3 июля

Самарский аэропорт «Курумоч» вновь принимает и выпускает рейсы.

Самарский аэропорт «Курумоч» вновь принимает и выпускает рейсы. Об этом рассказали в Росавиации.

Напомним, что очередные ограничения были связаны с угрозой атаки беспилотников. 3 июля над Самарской областью сбили два БПЛА.

Также, в Самаре наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Губернатор Федорищев подтвердил, что интернета нет в целях безопасности.

Напомним, что аэропорт был закрыть для посадки и взлета воздушных судов с 08:40.

Также в Самаре закрыли проезд по улице Водников из-за ремонта у дома № 16.

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