В самарском аэропорту «Курумоч» полностью сняли ограничения на полеты 3 июля

Самарский аэропорт «Курумоч» вновь принимает и выпускает рейсы. Об этом рассказали в Росавиации.
Напомним, что очередные ограничения были связаны с угрозой атаки беспилотников. 3 июля над Самарской областью сбили два БПЛА.
Также, в Самаре наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Губернатор Федорищев подтвердил, что интернета нет в целях безопасности.
Напомним, что аэропорт был закрыть для посадки и взлета воздушных судов с 08:40.
Также в Самаре закрыли проезд по улице Водников из-за ремонта у дома № 16.
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