В Иркутской области выбирают лучших работников для премии «Человек труда»

Стартовал прием заявок на региональный этап Национальной премии «Человек труда». Победители в трех номинациях представят Приангарье на федеральном уровне, финал которого пройдет с 15 сентября по 1 ноября 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Проект включает три категории: «Технологический лидер» (для новаторов в производстве), «Лучший наставник» (за подготовку молодых кадров) и «Молодой специалист» (для профессионалов 18−35 лет), — уточнили в правительстве.
Кандидатов могут выдвигать компании, профсоюзы и трудовые коллективы. Заявки с описанием профессиональных достижений принимаются до 1 августа. Финалистов наградят в ноябре 2025 года в Москве в рамках выставки «Безопасность и охрана труда».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что количество ландшафтных пожаров снизилось в Приангарье.