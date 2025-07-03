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В Иркутской области выбирают лучших работников для премии «Человек труда»

Финалистов наградят в ноябре 2025 года в Москве.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Стартовал прием заявок на региональный этап Национальной премии «Человек труда». Победители в трех номинациях представят Приангарье на федеральном уровне, финал которого пройдет с 15 сентября по 1 ноября 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

— Проект включает три категории: «Технологический лидер» (для новаторов в производстве), «Лучший наставник» (за подготовку молодых кадров) и «Молодой специалист» (для профессионалов 18−35 лет), — уточнили в правительстве.

Кандидатов могут выдвигать компании, профсоюзы и трудовые коллективы. Заявки с описанием профессиональных достижений принимаются до 1 августа. Финалистов наградят в ноябре 2025 года в Москве в рамках выставки «Безопасность и охрана труда».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что количество ландшафтных пожаров снизилось в Приангарье.