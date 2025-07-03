В Иркутской области выбирают лучших работников для премии «Человек труда»

Стартовал прием заявок на региональный этап Национальной премии «Человек труда». Победители в трех номинациях представят Приангарье на федеральном уровне, финал которого пройдет с 15 сентября по 1 ноября 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.