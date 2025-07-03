Суд разрешил россиянам не замечать мелкие ошибки в загранпаспортах

Туристам не впервые удается отсудить у МВД компенсацию за сорвавшуюся поездку из-за ошибок в загранпаспортах. В прошлом году семья из Челябинской области не смогла вылететь в Таиланд, поскольку у женщины в отчестве не хватало буквы, а у ребенка в графе «пол» вместо необходимой буквы значился символ «>». Семья ранее путешествовала по этим же документам, и претензий к их паспортам не было. В итоге министерство обязали выплатить почти 500 тыс. руб.