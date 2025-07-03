Ремонт моста через реку Черную в Инкермане завершен на 35%

Реверсивное движение на мосту ввели 16 июня. Из-за этого в Инкермане зачастую возникают пробки, а общественный транспорт ходит с задержкой. Но, как отметили в пресс-службе Дептранса города-героя, рабочее движение планируют открыть уже в августе.