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Ремонт моста через реку Черную в Инкермане завершен на 35%

Запустить рабочее движение планируется в августе.

Источник: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя

Ремонт моста через реку Черная в Инкермане в самом разгаре. Как сообщили в Дептрансе Севастополя, работы завершены уже на 35%.

«На сегодняшний день выполняются работы по демонтажу перильного и барьерному ограждению, по подготовке поверхностей тротуарной консоли и опор к нанесению ремонтных смесей, восстановление выравнивающего слоя конструкции дорожной одежды проезжей части и тротуаров, устройство дренажной системы», — говорится в сообщении.

Реверсивное движение на мосту ввели 16 июня. Из-за этого в Инкермане зачастую возникают пробки, а общественный транспорт ходит с задержкой. Но, как отметили в пресс-службе Дептранса города-героя, рабочее движение планируют открыть уже в августе.

Полностью мост планируется отремонтировать в ноябре 2025 года.