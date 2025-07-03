Ремонт моста через реку Черную в Инкермане завершен на 35%

Ремонт моста через реку Черная в Инкермане в самом разгаре. Как сообщили в Дептрансе Севастополя, работы завершены уже на 35%.
«На сегодняшний день выполняются работы по демонтажу перильного и барьерному ограждению, по подготовке поверхностей тротуарной консоли и опор к нанесению ремонтных смесей, восстановление выравнивающего слоя конструкции дорожной одежды проезжей части и тротуаров, устройство дренажной системы», — говорится в сообщении.
Реверсивное движение на мосту ввели 16 июня. Из-за этого в Инкермане зачастую возникают пробки, а общественный транспорт ходит с задержкой. Но, как отметили в пресс-службе Дептранса города-героя, рабочее движение планируют открыть уже в августе.
Полностью мост планируется отремонтировать в ноябре 2025 года.