Местные власти получили больше полномочий в строительстве по указу Лукашенко

Говорится, что возможно освобождение от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесного производства в случае изъятия сельхозземель и лесных земель, согласование удаления растительности без компенсации при строительстве объектов, а также предоставление права на государственные закупки из одного источника проектов, товаров (работ, услуг), которые связаны со строительством объектов.