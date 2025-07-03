Местные власти получили больше полномочий в строительстве по указу Лукашенко

Местные власти получили больше полномочий в строительстве по указу президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробности приводит пресс-служба президента.
В сообщении сказано, что в среду, 2 июля, глава государства подписал указ № 266 «О предоставлении полномочий в сфере строительства». Согласно документу, Мингорисполкому и облисполкомам, по согласованию с белорусским правительством, будет предоставлено право принимать решения, касающиеся определения особенностей возведения и реконструкции объектов, которые требуют первоочередного строительства для развития соответствующего региона.
В пресс-службе пояснили: это могут быть решения о возможности параллельной разработки проектной документации и строительства. Также это могут быть решения одновременного проведения проектных, изыскательских работ, оформления предварительного согласования места размещения земельного участка, проектирования и строительства с разработкой предпроектной документации в сокращенном объеме.
Говорится, что возможно освобождение от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесного производства в случае изъятия сельхозземель и лесных земель, согласование удаления растительности без компенсации при строительстве объектов, а также предоставление права на государственные закупки из одного источника проектов, товаров (работ, услуг), которые связаны со строительством объектов.
Отмечается, что у Минского городского и областных советов депутатов теперь есть право своими решениями определять необходимость проведения общественных обсуждений по объектам со спецификой проектирования и строительства. Вместе с тем указ устанавливает персональную ответственность руководства органов власти за ненадлежащее исполнение принимаемых решений.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о строительстве жилья в Беларуси: «Надо прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города».
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