Снова прохлада: москвичам пообещали дожди и грозы на выходных

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается прохладная погода. В отдельные дни возможны эпизоды дождя с грозой и порывами ветра. Однако с начала новой недели погодные условия будут налаживаться. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В пятницу, 4 июля, Московский регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, поэтому не исключены осадки и усиление ветра, рассказала специалист.
— Кратковременный дождь может сопровождаться грозой, а порывы ветра достигнут 12−14 метров в секунду, и москвичи ощутят прохладный воздух. Но температура воздуха тем не менее будет достаточно комфортной: столбики термометров днем покажут плюс 25−26 градусов, что на 1 градус выше климатической нормы, — сообщила Позднякова.
Однако уже с ночи субботы, 5 июля, в Москве станет заметно прохладнее, предупредила метеоролог:
— В ночные часы ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха в Москве не превысит плюс 11−13 градусов, по области — будет колебаться около плюс 9−14 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до плюс 19−21 градуса, по области — до 17−22 градусов. Такие показатели ниже нормы примерно на 2−2,5 градуса. И северо-западный ветер, который был накануне в пятницу, все еще сохранится.
В воскресенье, 6 июля, столбики термометров продолжат опускаться, рассказала Позднякова.
— Из-за переменной облачности и отсутствия осадков ночь останется такой же прохладной, как и накануне в субботу. Температура воздуха ночью не превысит плюс 11−13 градусов в Москве, плюс 7−9 градусов — по региону. Днем показатели термометров будут колебаться в пределах плюс 18−23 градусов — по региону, а в Москве — около плюс 20 градусов, — сказала специалист.
Но уже к началу следующей недели, 7 июля, погода начнет налаживаться, а температура воздуха приблизится к комфортным значениям, заверила метеоролог.
— Ночью столбики термометров не опустятся ниже 16 градусов, а днем температура воздуха будет колебаться около плюс 22−27 градусов. Таким образом, в столичный регион вернется долгожданное тепло, поспособствует этому теплый атмосферный фронт и солнечный прогрев, — сообщила Позднякова.
Атмосферное давление будет несильно меняться в течение всех выходных, также рассказала специалист:
— В пятницу оно составит 744 миллиметра ртутного столба, в субботу — 746 миллиметров ртутного столба, в воскресенье — 747 миллиметров ртутного столба. А в понедельник опустится до 745 миллиметров.
Пока в России сохраняется прохладная погода, Европу неожиданно настигло аномальное тепло: столбики термометров там поднялись до плюс 46 градусов. А в Турции и Греции в это время бушуют лесные пожары. Может ли жара, которая наблюдается в других уголках мира, добраться до Москвы, выясняла «ВМ».