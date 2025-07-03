Снова прохлада: москвичам пообещали дожди и грозы на выходных

— В ночные часы ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха в Москве не превысит плюс 11−13 градусов, по области — будет колебаться около плюс 9−14 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до плюс 19−21 градуса, по области — до 17−22 градусов. Такие показатели ниже нормы примерно на 2−2,5 градуса. И северо-западный ветер, который был накануне в пятницу, все еще сохранится.