Созданы семяна озимых культур, устойчивые к прорастанию на корню

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске получили образцы семян озимых культур, перспективные для создания отечественного сорта, устойчивого к прорастанию на корню. Об этом сообщила журналистам на международной научной конференции PlantGen-2025 член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Елена Салина.
Прорастание зерна на корню — это проблема, которая возникает при выращивании зерновых культур и приводит к снижению урожая и экономическим потерям. Из-за ветреной погоды и сильных дождей с резкими порывами ветра происходит полегание посевов. Растения наклоняются к земле и при соприкосновении с влагой из почвы семена в колосе начинают прорастать.
«В этом году в Новосибирской области у нас дождливое лето, и очень много зерна проросло на корню. Мы этой проблемой занимались, мы тут можем предложить свой метод для того, чтобы создать сорта устойчивые к этой проблеме. Сейчас уже такие образцы испытываются в полях», — сказала ученый.
Полученные семяна относятся к озимым культурам, создание кандидатных сортов займет два года.
Для создания новых видов семян растений ученые используют молекулярные маркеры — участки ДНК, которые отвечают за устойчивость к определенным условиям. Для выявления маркеров исследователи изучают геномы растений. Потом ученые выясняют какие маркеры связаны с интересующим признаком, а затем отбирают необходимые семяна для разведения.
Озимые культуры — однолетние сельскохозяйственные растения, жизненный цикл которых требует перезимовки (от одного до нескольких месяцев) в условиях пониженных температур. Их высевают осенью, за 50−60 дней до наступления устойчивых морозов, урожай получают на следующий год.