Созданы семяна озимых культур, устойчивые к прорастанию на корню

«В этом году в Новосибирской области у нас дождливое лето, и очень много зерна проросло на корню. Мы этой проблемой занимались, мы тут можем предложить свой метод для того, чтобы создать сорта устойчивые к этой проблеме. Сейчас уже такие образцы испытываются в полях», — сказала ученый.