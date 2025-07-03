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Сотрудник полиции Самарской области помог роженице вовремя добраться до больницы

29 июня к лейтенанту полиции Антону Сидорову, патрулировавшему район железнодорожного вокзала в Самаре, обратилась растерянная девушка, у которой преждевременно начались роды.

29 июня к лейтенанту полиции Антону Сидорову, патрулировавшему район железнодорожного вокзала в Самаре, обратилась растерянная девушка, у которой преждевременно начались роды.

Она боялась, что самостоятельно не сможет сама вовремя добраться до больницы. Лейтенант оповестил штаб о своём уходе с патрульного маршрута, включил спецсигналы и вместе с девушкой поехал через короткий и безопасный маршрут в больницу. Полицейский передал девушку врачам, и вскоре она стала мамой. Семья поблагодарила полицейского за оказанную помощь.

Ранее в нашем материале мы освещали ещё одну историю о том, как самарские полицейские помогли роженице в трудной ситуации.

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