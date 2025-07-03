Сотрудник полиции Самарской области помог роженице вовремя добраться до больницы

Она боялась, что самостоятельно не сможет сама вовремя добраться до больницы. Лейтенант оповестил штаб о своём уходе с патрульного маршрута, включил спецсигналы и вместе с девушкой поехал через короткий и безопасный маршрут в больницу. Полицейский передал девушку врачам, и вскоре она стала мамой. Семья поблагодарила полицейского за оказанную помощь.