В Дании женщин начнут призывать в армию по жребию

Теперь все граждане, достигшие 18-летия, обязаны пройти оценку пригодности к службе. Сначала набирать будут добровольцев, а оставшиеся места заполнят по системе лотереи. При этом срок службы увеличен почти в три раза — с четырех до одиннадцати месяцев. О нововведении сообщили BBC.