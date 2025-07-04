В Дании женщин начнут призывать в армию по жребию

С 1 июля в Дании вступил в силу закон, согласно которому девушки по достижении 18 лет обязаны проходить военную регистрацию и могут быть призваны на службу наравне с юношами. Прежняя практика позволяла женщинам участвовать в военной службе только на добровольной основе.
Теперь все граждане, достигшие 18-летия, обязаны пройти оценку пригодности к службе. Сначала набирать будут добровольцев, а оставшиеся места заполнят по системе лотереи. При этом срок службы увеличен почти в три раза — с четырех до одиннадцати месяцев. О нововведении сообщили BBC.
По данным за 2024 год, военную службу прошли около 4,7 тысячи человек, из которых 24% составляли женщины-волонтеры. Ожидается, что к 2033 году ежегодное количество призывников возрастет до 6,5 тысячи человек.
Изменения проводятся в рамках масштабного увеличения оборонных расходов: в ближайшие пять лет Копенгаген планирует направить на эти цели 40,5 миллиарда датских крон (около 5,9 миллиарда долларов). Таким образом Дания стремится выполнить целевые ориентиры НАТО. Призывников планируют распределять по армейским, морским, воздушным и специальным подразделениям.
По словам одной из нынешних добровольцев, Катрине, новые правила воспринимаются как шаг к справедливости: «В условиях мировой нестабильности необходимо больше солдат. Женщины должны участвовать в обороне страны наравне с мужчинами. Это позитивное изменение».