Красноярский бизнесмен подозревается в незаконном переводе 88 миллионов рублей за границу

Об этом сообщили в таможн.
Сотрудники Красноярской таможни инициировали уголовное дело против 37-летнего предпринимателя, подозреваемого в проведении незаконных валютных операций с использованием поддельных документов.
По данным следствия, бизнесмен осуществил несколько денежных переводов на счет зарубежной компании, общая сумма которых составила 88 миллионов рублей. Для этого он подделал контракт с иностранной фирмой на выполнение строительных услуг, однако сделка оказалась фиктивной.
Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.