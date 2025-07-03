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Красноярский бизнесмен подозревается в незаконном переводе 88 миллионов рублей за границу

Об этом сообщили в таможнСотрудники Красноярской таможни инициировали уголовное дело против 37-летнего предпринимателя, подозреваемого в проведении незаконных валютных операций с использованием поддельных документов.

Об этом сообщили в таможн.

Сотрудники Красноярской таможни инициировали уголовное дело против 37-летнего предпринимателя, подозреваемого в проведении незаконных валютных операций с использованием поддельных документов.

По данным следствия, бизнесмен осуществил несколько денежных переводов на счет зарубежной компании, общая сумма которых составила 88 миллионов рублей. Для этого он подделал контракт с иностранной фирмой на выполнение строительных услуг, однако сделка оказалась фиктивной.

Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.