Красноярский бизнесмен подозревается в незаконном переводе 88 миллионов рублей за границу

По данным следствия, бизнесмен осуществил несколько денежных переводов на счет зарубежной компании, общая сумма которых составила 88 миллионов рублей. Для этого он подделал контракт с иностранной фирмой на выполнение строительных услуг, однако сделка оказалась фиктивной.