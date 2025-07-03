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Курьера с запрещенным веществом задержали под Хабаровском

Водитель пытался спрятать свертки в салоне автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском районе инспекторы ДПС остановили иномарку, ехавшую из поселка Горького. За рулем был молодой мужчина из краевого центра. При досмотре в машине нашли запрещенное вещество. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники Госавтоинспекции патрулировали трассу и обратили внимание на легковой автомобиль. За рулем находился 34-летний хабаровчанин. Поведение водителя показалось полицейским подозрительным — он заметно нервничал.

«При проверке документов и досмотре машины в салоне нашли два свертка с веществом темного цвета. Экспертиза подтвердила, что оно относится к запрещенным. Общая масса — почти четыре грамма. Мужчина признался, что получил вещество для дальнейшего распространения», — рассказали в ОМВД России по Хабаровскому району.

Уголовное дело открыто по статье УК РФ. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы. Мужчина помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.