Курьера с запрещенным веществом задержали под Хабаровском

«При проверке документов и досмотре машины в салоне нашли два свертка с веществом темного цвета. Экспертиза подтвердила, что оно относится к запрещенным. Общая масса — почти четыре грамма. Мужчина признался, что получил вещество для дальнейшего распространения», — рассказали в ОМВД России по Хабаровскому району.