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Угольную шахту за 85 млн рублей выставили на продажу в Ростовской области

В одном из районов Ростовской области решили продать угольную шахту.

Источник: Комсомольская правда

В Красносулинском районе Ростовской области выставили на продажу угольную шахту, ее стоимость составила 85 млн рублей. Детали можно найти на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

По информации продавца, шахта находится на территории Долотинского сельского поселения. Объект имеет две лицензии на пользование недрами.

— Запac антpацитa −14 млн тoнн. Bозмoжна дoпoлнительная пpирeзкa без торгoв уже разведанных 17 млн тонн. Шахта вскрыта наклонными стволами, глубина залегания пластов — 180 метров. Находится на консервации, проект запуска имеется, — говорится в объявлении.

Также указано, что средняя ежемесячная выручка бизнеса за 12 месяцев должна составлять 40 млн рублей, а ежемесячные расходы за такой же срок — 900 млн рублей. Предполагаемая окупаемость инвестиций при текущих условиях — 42 месяца.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону за 595 млн рублей выставили на продажу бывшую кондитерскую фабрику.

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