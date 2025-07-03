Угольную шахту за 85 млн рублей выставили на продажу в Ростовской области

Также указано, что средняя ежемесячная выручка бизнеса за 12 месяцев должна составлять 40 млн рублей, а ежемесячные расходы за такой же срок — 900 млн рублей. Предполагаемая окупаемость инвестиций при текущих условиях — 42 месяца.