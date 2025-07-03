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С гаджетом в руке и без ОСАГО? Штраф! В Крыму запустят пилотный проект по выявлению нарушителей

В Крыму видеокамеры будут фиксировать автолюбителей с мобильниками.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму видеокамеры на дорогах скоро начнут выявлять водителей, которые пользуются мобильными телефонами.

«Планируем запустить пилотный проект: видеокамеры на дорогах начнут фиксировать мобильные телефоны в руках водителей», — сообщил о новшестве начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

Также супертехника сможет вычислять и тех ловкачей, у которых нет полиса ОСАГО.

Есть также задумка с помощью видеокамер, установленных на автобусах и троллейбусах, фиксировать нарушителей, которые паркуются в непосредственной близости от остановок общественного транспорта.