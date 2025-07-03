С гаджетом в руке и без ОСАГО? Штраф! В Крыму запустят пилотный проект по выявлению нарушителей

В Крыму видеокамеры на дорогах скоро начнут выявлять водителей, которые пользуются мобильными телефонами.
«Планируем запустить пилотный проект: видеокамеры на дорогах начнут фиксировать мобильные телефоны в руках водителей», — сообщил о новшестве начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
Также супертехника сможет вычислять и тех ловкачей, у которых нет полиса ОСАГО.
Есть также задумка с помощью видеокамер, установленных на автобусах и троллейбусах, фиксировать нарушителей, которые паркуются в непосредственной близости от остановок общественного транспорта.