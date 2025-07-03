Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вниманию туристам из Молдовы: Курорты Турции заполонили опасные клещи — их укус может закончиться смертью

Из-за сильной жары паразиты добрались даже до Стамбула.

Источник: Комсомольская правда

Вслед за крупными лесными пожарами Турция столкнулась с новой проблемой. В курортных регионах республики наблюдается нашествие смертельно опасных клещей. Ситуацию уже признали аномальной: как правило, активность паразитов наблюдается на севере страны, однако теперь из-за жары добрались даже до Стамбула.

Турецкий информационный портал Antalyahakk nda сообщил, что клещи, укусы которых могут привести к смерти, были обнаружены в курортной Анталье. Одна из местных жительниц пожаловалась, что вредитель прицепился к ее брюкам во время прогулки на пляже в популярном у путешественников районе Сарысу. «Девушка с трудом смогла оторвать клеща», — говорится в сообщении.

Нашествия клещей для жителей Турции — не новость. Однако сейчас ареал их обитания существенно расширился, что не может не удивлять местных ученых, связывающих аномалию с жаркой погодой, которая установилась на территории страны. Известно, что с начала 2025 года на территории провинции Сивас от укусов клещей уже скончались как минимум 10 человек — все они были заражены конго-крымской геморрагической лихорадкой. Это опасная природно-очаговая инфекция, которую начали выявлять в 1940-х годах в Крыму. Недуг может вызывать у зараженного кровоизлияния и лихорадку. Смертность от него, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет около 40%.

Из-за активности паразитов власти Антальи выпустили экстренное предупреждение. Они призвали гостей и жителей города сохранять бдительность и тщательно осматривать себя и свою одежду после прогулок по лесопарковым зонам — передает mentoday.ru.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Прохождение румынско-молдавской границы увеличилось на несколько часов: Румынские пограничники и таможенники специально тянут время из-за сокращения премий — страдают туристы.

Мера введена в знак протеста против решения правительства Илие Боложана сократить социальные выплаты (далее…).

Приговор в отношении башкана Гагаузии: «Судьи должны понимать, что любая власть не вечна, где те судьи, выполнявшие когда-то указания Плахотнюка?».

3 июля суд должен вынести свой приговор в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул и бывшего руководителя главного офиса партии «Шор» в Кишиневе Светланы Попан (далее…).

Не проголосуем за Майю Санду, Путин тут же нападет: Почему диаспора голосует на выборах совсем не так, как граждане, оставшиеся жить в Молдове.

Молдавская диаспора на Западе не представляет подлинных реалий, в которых живёт наша страна (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше