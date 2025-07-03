Вниманию туристам из Молдовы: Курорты Турции заполонили опасные клещи — их укус может закончиться смертью

Нашествия клещей для жителей Турции — не новость. Однако сейчас ареал их обитания существенно расширился, что не может не удивлять местных ученых, связывающих аномалию с жаркой погодой, которая установилась на территории страны. Известно, что с начала 2025 года на территории провинции Сивас от укусов клещей уже скончались как минимум 10 человек — все они были заражены конго-крымской геморрагической лихорадкой. Это опасная природно-очаговая инфекция, которую начали выявлять в 1940-х годах в Крыму. Недуг может вызывать у зараженного кровоизлияния и лихорадку. Смертность от него, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет около 40%.