Вниманию туристам из Молдовы: Курорты Турции заполонили опасные клещи — их укус может закончиться смертью

Вслед за крупными лесными пожарами Турция столкнулась с новой проблемой. В курортных регионах республики наблюдается нашествие смертельно опасных клещей. Ситуацию уже признали аномальной: как правило, активность паразитов наблюдается на севере страны, однако теперь из-за жары добрались даже до Стамбула.
Турецкий информационный портал Antalyahakk nda сообщил, что клещи, укусы которых могут привести к смерти, были обнаружены в курортной Анталье. Одна из местных жительниц пожаловалась, что вредитель прицепился к ее брюкам во время прогулки на пляже в популярном у путешественников районе Сарысу. «Девушка с трудом смогла оторвать клеща», — говорится в сообщении.
Нашествия клещей для жителей Турции — не новость. Однако сейчас ареал их обитания существенно расширился, что не может не удивлять местных ученых, связывающих аномалию с жаркой погодой, которая установилась на территории страны. Известно, что с начала 2025 года на территории провинции Сивас от укусов клещей уже скончались как минимум 10 человек — все они были заражены конго-крымской геморрагической лихорадкой. Это опасная природно-очаговая инфекция, которую начали выявлять в 1940-х годах в Крыму. Недуг может вызывать у зараженного кровоизлияния и лихорадку. Смертность от него, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет около 40%.
Из-за активности паразитов власти Антальи выпустили экстренное предупреждение. Они призвали гостей и жителей города сохранять бдительность и тщательно осматривать себя и свою одежду после прогулок по лесопарковым зонам — передает mentoday.ru.
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