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Уфимский суд вынес приговор парню, по вине которого в аварии погибла 22-летняя девушка

Погубивший в ДТП 22-летнюю девушку уфимец получил 2,5 года колонии.

Источник: Комсомольская правда

23-летний житель Уфы приговорен к 2,5 годам колонии-поселения за смертельное ДТП, произошедшее в ноябре прошлого года. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Молодой человек за рулем Lada Kalina превысил скорость на проспекте Октября, что привело к столкновению с другим авто. В результате машина виновника происшествия вылетела за пределы проезжей части и врезалась в электроопору. 22-летнямм пассажирка от полученных травм скончалась на месте.

Подсудимый полностью признал свою вину. Помимо лишения свободы, суд на два лишил его водительских прав. Приговор еще не вступил в законную силу.

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