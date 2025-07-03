Уфимский суд вынес приговор парню, по вине которого в аварии погибла 22-летняя девушка

Молодой человек за рулем Lada Kalina превысил скорость на проспекте Октября, что привело к столкновению с другим авто. В результате машина виновника происшествия вылетела за пределы проезжей части и врезалась в электроопору. 22-летнямм пассажирка от полученных травм скончалась на месте.