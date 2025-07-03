В Калининградской области дадут 500 тысяч автору нового гимна

В Калининградской области стартовал конкурс на создание официального гимна региона, приуроченный к 80-летию области.
За победу в нём обещано вознаграждение — 300 тысяч рублей, еще двум участникам, занявшим призовые места, достанется по 100 тысяч. Таким образом, суммарный призовой фонд составит полмиллиона рублей.
Организатором выступил региональный министр культуры и туризма. Заявки от авторов принимаются до 31 августа 2025 года. Участники должны представить не только текст песни, но и соответствующую нотную запись. Требования к произведению довольно строгие: оно должно быть оригинальным, патриотичным и отражать историю, культуру и уникальность Калининградской области. Также важно показать роль региона в истории России и передать любовь к местной земле.
Созданная композиция должна быть рассчитана на исполнение солистом или хором на русском языке с инструментальным или оркестровым сопровождением. По замыслу организаторов, она может стать полноценным гимном региона.