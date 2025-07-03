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ЛДПР запустила собственный дейтинг-сервис

Партия ЛДПР выпустила собственное приложение для знакомств под названием «Обоюдно». Оно позиционируется как «честный русский бот» для поиска единомышленников.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com/CC0

Партия ЛДПР представила собственную разработку — телеграм-бот «Обоюдно», который позиционируется как честный и патриотичный сервис для знакомств. Согласно заявлению партии, платформа поможет найти человека, «близкого по духу».

Как утверждается в описании, «Обоюдно» предлагает расширенный алгоритм рекомендаций — с учетом геолокации и интересов. Бот обещает защиту от фейков за счет системы верификации через фото и ИИ, а также проверку анкет модераторами.

Правда, в первые же дни работы пользователи столкнулись с множеством технических сбоев. Некоторые жалуются на неработающие кнопки или невозможность удалить анкету. Несмотря на это, команда ЛДПР продолжает продвигать продукт, делая ставку на уникальность формата.

Сервис доступен прямо в мессенджере. Пользователю нужно заполнить анкету с фотографией и видео, указать интересы, выбрать параметры поиска и, при обоюдной симпатии, перейти к переписке.

В самой партии подчеркивают, что цель проекта — создание «настоящих русских семей». О сроках устранения сбоев пока не сообщается.

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