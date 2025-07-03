Здание лингвистической школы ДВФУ выставили на торги в Находке

В документации указано, что объект предназначен «под существующее здание инженерно-экономического факультета ДВГТУ (принадлежит ДВФУ)». Ранее, начиная с осени 2024 года, на торги уже выставлялись здания в Находке и Уссурийске, которые предполагали использование под учебные корпуса или коммерческую недвижимость. Однако у ряда СМИ возникли вопросы по этому поводу.