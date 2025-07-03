Здание лингвистической школы ДВФУ выставили на торги в Находке

Стартовая цена объекта на улице Спортивной составляет почти 72 миллиона рублей. Подробная информация об этом опубликована на сайте «ДОМ.РФ».
Начальная цена лота составляет почти 72 миллиона рублей. Для участия в аукционе, назначенном на 4 июля 2025 года, требуется задаток в размере около 7,2 миллиона рублей — это десятая часть стоимости. Общая площадь лота составляет 0,13 гектара, с учетом здания площадью 4,4 тысячи квадратных метров.
В документации указано, что объект предназначен «под существующее здание инженерно-экономического факультета ДВГТУ (принадлежит ДВФУ)». Ранее, начиная с осени 2024 года, на торги уже выставлялись здания в Находке и Уссурийске, которые предполагали использование под учебные корпуса или коммерческую недвижимость. Однако у ряда СМИ возникли вопросы по этому поводу.
«Примечательно, что прошлые площадки также предназначались под строительство учебных корпусов. Однако почему представители “ДОМ.РФ” сообщали, что здесь можно расположить офисы и номера гостиниц — неизвестно», — уточняет издание «Дальневосточное обозрение».
Кроме того, в июне стало известно о госзакупках на сумму свыше 15 млрд рублей для дальневосточного завода «Звезда», в том числе на реконструкцию и строительство производственных объектов в Приморье.