Строительство дома на 140 квартир завершилось в Текстильщиках по реновации

«Жилая площадь здания составляет 7,9 тыс. кв. м. В доме 140 квартир, четыре из которых предназначены для маломобильных граждан. В просторном подъезде предусмотрены помещение для консьержа, комната для хранения колясок и велосипедов, а также установлены четыре лифта. На первом нежилом этаже в будущем смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Во дворе оборудованы две детские и одна спортивная площадки, а также зона для тихого отдыха», — приводятся в материале слова руководителя департамента Владислава Овчинского.