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Строительство дома на 140 квартир завершилось в Текстильщиках по реновации

Пятую новостройку по программе реновации возвели в районе Текстильщики, она рассчитана на 140 квартир. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Жилая площадь здания составляет 7,9 тыс. кв. м. В доме 140 квартир, четыре из которых предназначены для маломобильных граждан. В просторном подъезде предусмотрены помещение для консьержа, комната для хранения колясок и велосипедов, а также установлены четыре лифта. На первом нежилом этаже в будущем смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Во дворе оборудованы две детские и одна спортивная площадки, а также зона для тихого отдыха», — приводятся в материале слова руководителя департамента Владислава Овчинского.

Односекционная новостройка находится по адресу: ул. Грайвороновская, д. 13А. Общая площадь новостройки составляет почти 15 тыс. кв. м. Новостройка удобно расположена: рядом поликлиника, детский сад, школы, а в пешей доступности — станции метро «Стахановская» и «Нижегородская», а также одноименная станция Московского центрального кольца (МЦК).

«Мосгосстройнадзор контролировал возведение дома на земельном участке площадью 0,5 га на всех этапах. Суммарно было организовано 28 выездных проверок, в результате итогового контрольно-надзорного мероприятия инспекторы комитета оформили заключение о соответствии здания утвержденной проектной документации», — цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году владельцами квартир по программе реновации стали 18 тыс. москвичей.

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